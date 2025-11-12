به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، شانزدهمین دوره مسابقات زیبایی اسب اصیل عرب کشور با حضور بیش از ۱۳۰ رأس اسب از ۱۷ استان کشور در شهرستان اشکذر آغاز شد.

مراسم افتتاحیه این مسابقات امروز، در مجموعه سوارکاری بیک اشکذر برگزار شد و این رقابت‌ها تا روز جمعه ۲۳ آبان‌ماه ادامه دارد.

این رویداد ملی با هدف صیانت از نژاد اسب اصیل عرب، معرفی توانمندی‌های پرورش‌دهندگان داخلی و ارتقای سطح مسابقات اسب‌سواری کشور برگزار می‌شود و جمعی از داوران و کارشناسان برجسته اسب عرب از سراسر کشور در آن حضور دارند.

مسابقات زیبایی اسب اصیل عرب، یکی از شاخص‌ترین رقابت‌های ملی در حوزه پرورش اسب است که هرسال با استقبال پرورش‌دهندگان و علاقه‌مندان به این نژاد فاخر برگزار می‌شود.