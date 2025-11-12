بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، آیتالله غلامعلی صفاییبوشهری در آیین افتتاح هفتمین نمایشگاه بینالمللی خرما و صنایع وابسته در بوشهر با اشاره به اهمیت راهبردی خرما در اقتصاد ملی و امنیت غذایی گفت: نمایشگاههای تخصصی خرما نقش تعیینکنندهای در افزایش تولید ناخالص ملی، ارتقای صنعت غذا و مهندسی جایگاه ایران در منطقه و جهان دارند. باید با نگاهی راهبری و برنامهریزی علمی، خرما را به یک مؤلفه قدرت اقتصادی و صنعتی تبدیل کنیم.
وی اظهار کرد: خرما نه یک محصول ساده، بلکه کالایی استراتژیک در نظام تغذیه و امنیت غذایی کشور است؛ باید با محوریت دانش و فناوری، تولید این کالا را از روشهای سنتی به مدلهای دانشبنیان تبدیل کنیم.
امام جمعه بوشهر با اشاره به وجود ۸۳ گونه خرما در استان بوشهر از مجموع ۴۲۰ گونه جهانی، افزود: اصالت خرما و ظرفیت بالای استان بوشهر، زمینه مناسبی برای بهبود بهرهبرداری و ارتقای تولید است؛ اما فاصله نگرانکننده میان سطح زیر کشت و میزان برداشت، نشانه نیاز جدی به تحول دانشی در سیستم تولید است.
عضو مجلس خبرگان رهبری بر ضرورت حضور نسل جوان تحصیلکرده در عرصه کشاورزی خرما تأکید کرد و گفت: گسست نسل کشاورزان و کاهش انگیزه جوانان، آسیب جدی به صنعت نخیلات وارد کرده است؛ باید با افزایش سودآوری و فراهمکردن زیرساختهای دانشبنیان، انگیزه و رغبت را در میان نخلداران جوان ایجاد کرد و یک راهبرد فرازمانی تا افق ۱۴۲۰ برای آینده خرما ترسیم کرد.
وی کمبود آب و ضرورت بهبود سامانههای آبیاری را چالش دیگر این حوزه دانست و خواستار حمایت از شرکتهای دانشبنیان برای رفع این مشکل شد.
آیتالله صفایی بوشهری اظهار کرد: خرما علاوه بر قابلیت مصرف مستقیم، پایه تولید بیش از ۷۰ محصول متنوع صنایع تبدیلی از دارویی تا مواد غذایی است. توسعه صنایع تبدیلی مدرن، افزایش ارزش افزوده و ماندگاری خرما را در پی خواهد داشت.
وی استفاده از فناوری پرتوهای هستهای برای افزایش ماندگاری و کاهش آلودگی محصولات خرما را یکی دیگر از ظرفیتهای راهبردی دانست که باید مورد توجه قرار گیرد.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با تأکید بر جایگاه نمایشگاهها به عنوان پنجره بازاریابی، اظهار کرد: نمایشگاهها نباید فقط محلی برای عرضه باشد، بلکه با تشکیل میزهای اندیشهورز و نشستهای تخصصی، سطح تولید، صنایع تبدیلی و بازاریابی را ارتقا دهند و طرحهای نوین را به تولیدکنندگان ارائه کنند.
امام جمعه بوشهر همچنین خواستار ایجاد نمایشگاههای دائمی داخلی و خارجی و توسعه بازاریابی الکترونیک برای دسترسی به بازارهای ملی و فراملی شد.
وی لزوم سرمایهگذاری صنایع تبدیلی در استانهای تولیدکننده را یادآور شد و تاکید کرد: اقتصاد منطقهای، زمانی پویا خواهد بود که گردش مالی، اشتغال و ارزش افزوده خرما در همان استان تولیدکننده باقی بماند؛ محصول خام نباید به استانهای دیگر برای صنایع تبدیلی منتقل شود.
آیتالله صفایی بوشهری خواستار نگاه راهبردی و دانشی به تولید، صنایع تبدیلی و بازاریابی خرما شد و تأکید کرد: با بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و تبدیل دانش به قدرت، میتوان جایگاه بوشهر و ایران را در عرصه صنعت غذا، اقتصاد ملی و جهانی ارتقا داد.