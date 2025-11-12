لزوم نگاه راهبردی به راهبردی و دانشی به تولید، صنایع تبدیلی و بازاریابی خرما

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و تبدیل دانش به قدرت، می‌توان جایگاه بوشهر و ایران را در عرصه صنعت غذا، اقتصاد ملی و جهانی ارتقا داد.