نشست تخصصی ائمه جمعه شاخص و‌موثر اهل سنت آذربایجان غربی با موضوع تبیین و تحلیل موضوعات راهبردی در حوزه اتحاد و همبستگی مسلمانان در ارومیه برگزار شد که در آن علمای سنی بر وحدت بیش از پیش مسلمانان تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در جمع ائمه جمعه اهل سنت شاخص و موثر استان با اشاره به این که روحانیون باید در مسیر اعتلای عزت اسلامی مجاهدانه وارد شوند گفت: باید در برابر هجمه دشمنان اسلام وظیفه خطیر تبیین حقایق و مظلومیت ملت‌های مظلوم از جمله مظلومیت مردم فلسطین و غزه را انجام دهیم.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام نیز در این نشست با اشاره به این که دشمنان در همه زمان‌ها و برهه‌ها بر علیه ایران اسلامی دسیسه چینی و توطئه می‌کنند گفت: برنامه اصلی دشمنان حذف دنیای اسلام از صحنه‌های مختلف است چرا که رشد اسلام به سرعت در جهان غرب اتفاق افتاده و مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفته است.

سردار سرتیپ امان الله گشتاسپی با بیان این که دشمنان در جنگ ۱۲ روزه در صدد از بین بردن انقلاب اسلامی برآمده بودند افزود: تدابیر حکیمانه رهبر انقلاب و ایستادگی مقتدرانه ملت ایران موجب شد تا دشمنان به این نتیجه برسند که اگر دو روز دیگر جنگ را ادامه دهند رژیم صهیونیستی به طور کامل منهدم می‌شود.

او تاکید کرد: دشمنان بعد از جنگ ۱۲ روزه به این نتیجه رسیدند که جمهوری اسلامی ایران از لحاظ دست برتر دارد و حتی خود آنان اقرار کردند که ایران اسلامی از لحاظ موشکی جز سه قدرت برتر دنیا است.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام با اشاره به این که دشمنان همواره در صدد ایجاد اختلاف و از هم گسستگی مردم از جمهوری اسلامی بوده‌اند تصریح کرد: علما وظیفه آگاهی بخشی در جامعه را دارند و باید درصدد ایجاد همبستگی بیش از پیش و پرهیز از اختلافات گام بردارند.

در این آیین تعدادی از علمای اهل تسنن استان به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود در رابطه با اهمیت وحدت در خنثی کردن توطئه‌های دشمنان پرداختند.