پخش زنده
امروز: -
شعار مشترک هیأتهای مذهبی در ایام فاطمیه سال ۱۴۰۴ «رمز پیروزی ما یا زهراست»، اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از سازمان هیأت و تشکلهای دینی، شورای هماهنگی شبکههای هیأت و تشکلهای دینی کشور شعار مشترک هیأتهای مذهبی در ایام فاطمیه سال ۱۴۰۴ را «رمز پیروزی ما یا زهراست» اعلام کرد.
این شعار با هدف ایجاد وحدت رویه و انسجام محتوایی در برنامهها و فعالیتهای تبلیغی هیأتها در سراسر کشور و با جمعبندی نظرات و پیشنهادهای فعالان و مسئولان هیأتهای مذهبی برگزیده شده است.
این اقدام در ادامه رویکرد سالهای گذشته سازمان هیأت و تشکلهای دینی در تعیین شعارهای مشترک فصلی و مناسبتی و با هدف تقویت همافزایی، هماهنگی و تولید محتوای یکپارچه در برنامههای عزاداری و فرهنگی هیأتها انجام شده است.