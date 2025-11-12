برای ارتقای مهارت‌های ارتباطی و هیجانی والدین و تحکیم بنیان خانواده، نشست ویژه اولیای دانش‌آموزان مدارس ابتدایی منطقه بادرود برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس اداره آموزش و پرورش منطقه بادرود گفت: هدف از این نشست، تبیین ابعاد مختلف هیجان از جمله شناخت، آگاهی، درک و تنظیم مؤثر آن و نقش خانواده در شکل‌گیری تعادل هیجانی و سلامت روانی فرزندان بود.

علی جامعی با اشاره به ضرورت تقویت مؤلفه‌هایی نظیر خوش‌بینی، امیدواری، خودکارآمدی و تاب‌آوری در میان والدین، افزود: این مهارت‌ها از عوامل اساسی در ایجاد روابط سالم و مؤثر خانوادگی بوده که با حضور اساتید متخصص دانشگاهی مورد تاکید و آموزش قرار گرفت.

خانم طباطبایی، رییس انجمن اولیاء و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان نیز در این نشست گفت: والدین باید راهکار‌هایی برای درک و پذیرش هیجان‌ها و استفاده از شیوه‌های صحیح ابراز احساسات و تعامل آگاهانه و سازنده با فرزندان خود را فرا و به کار گیرند.