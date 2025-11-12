پخش زنده
اسامی محرومان هفته دوازدهم لیگ یک باشگاههای فوتبال کشور فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی محرومان به شرح زیر است:
تیم آریو اسلامشهر: احمد فیض کریملو مربی محروم انضباطی، حسین نظیری بازیکن محروم به دلیل اخراج
تیم مس کرمان: امید پورقنبری بازیکن محروم انضباطی
تیم فرد البرز: سیامک درگاهی مربی محروم انضباطی
تیم بعثت کرمانشاه: کاظم کرامتی مربی محروم به دلیل اخراج
تیم شناورسازی قشم: پوریا شوریده مربی محروم به دلیل اخراج، محمد قادری بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار
تیم صنعت نفت آبادان: رضا رضایی بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار
تیم نیروی زمینی: وحید حمدی نژاد مربی محروم به دلیل مجموع اخطار، یونس دلفی بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار
تیم مس سونگون: یوسف بخشی زاده سرمربی محروم به دلیل اخراج
تیم مس شهربابک: محمدرضا مباشری تدارکات محروم به دلیل مجموع اخطار
تیم نفت و گاز گچساران: امید علی پور بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار
تیم داماشیان گیلان: بر اساس رای انضباطی، محروم از حضور تماشاگران در مسابقات خانگی و برگزاری آن طبق تشخیص سازمان لیگ در ورزشگاه انقلاب کرج است.