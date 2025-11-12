به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: ۱۵۰ هزار ویلا و آپارتمان دوبلکس و تریبلکس دارای سونا و جکوزی که در فصل سرد خالی از سکنه هستند، گازشان قطع خواهد شد.

جوادی تاکید کرد این اقدام با هدف جلوگیری از هدررفت انرژی و مدیریت بهینه مصرف گاز انجام می‌شود.

او افزود: مصرف گاز در شبانه‌روز گذشته حدود ۲۰ میلیون مترمکعب بوده و در پیک مصرف به بیش از ۴۳ میلیون مترمکعب می‌رسدرقمی که نشان‌دهنده افزایش چشمگیر استفاده از انرژی در فصل سرد است.

جوادی با اشاره به بررسی و بازبینی ایستگاه‌های گاز در تابستان، به مردم توصیه کرد : موتورخانه‌ها و تجهیزات گرمایشی خود را عایق‌بندی کنند؛ اقدامی که می‌تواند تا ۳۵ درصد از هزینه مصرف گاز خانگی را کاهش دهد و فشار بر شبکه را کم کند.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران همچنین افزود : بر اساس دستورالعمل جدید تعیین نرخ، مشترکان خانگی به چهار پله مصرف تقسیم شده‌اند؛ حدود ۷۰ درصد جمعیت در پله اول قرار دارند و تنها ۲ درصد جامعه در پله چهارم، پرمصرف‌ترین گروه، ۶ درصد گاز استان را مصرف می‌کنند.

جوادی از شهروندان خواست با رعایت الگوی مصرف و استفاده بهینه از تجهیزات گرمایشی، هم در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنند و هم به پایداری شبکه گاز استان کمک کنند.