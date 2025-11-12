\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u060c \u067e\u0631\u0648\u06cc\u0632 \u063a\u0641\u0627\u0631\u0641\u0631\u062f\u060c \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u0627\u0646\u062d\u0631\u0627\u0641 \u06cc\u06a9 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648\u06cc \u0648\u0627\u0646\u062a \u0628\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u0627\u0635\u0644\u06cc\u060c\u00a0 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u0631\u0646\u0634\u06cc\u0646\u0627\u0646 \u067e\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0648\u0631\u0698\u0627\u0646\u0633 \u062c\u0627\u0646 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u062f\u0633\u062a \u062f\u0627\u062f.\n\n\u0633\u0631\u067e\u0631\u0633\u062a \u0627\u0648\u0631\u0698\u0627\u0646\u0633 \u06f1\u06f1\u06f5 \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f:\u06af\u0631\u0648\u0647 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a\u06cc \u06a9\u062f \u062f\u06cc\u0644 \u0628\u0647 \u0645\u062d\u0644 \u0627\u0639\u0632\u0627\u0645 \u0634\u062f \u0648 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645\u0627\u062a \u062f\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0647 \u062f\u0631 \u0635\u062d\u0646\u0647\u060c \u0633\u0631\u0646\u0634\u06cc\u0646 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0627\u0646\u062d\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0631\u062c\u0627\u06cc\u06cc \u06af\u0686\u0633\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0646\u062a\u0642\u0644 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n