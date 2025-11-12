پدر شهید حیاتقلی خلجی اسمانی شد و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثاگران استان گفت: شیرعلی خلجی پدر شهید حیات قلی خلجی به فرزند شهیدش پیوست.

خسروی افزود: چهارم فروردین ۱۳۴۶ در روســتای فتح آباد از توابع شهرستان شهرکرد به دنیا آمد. دانش آموز دوم متوسطه در رشته تجربی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و یکم اسفند ۱۳۶۳ با سمت آرپی جی زن و تکتیرانــداز در جزیره مجنون عراق هنگام عبور از هور غرق شد و به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش قرار دارد.