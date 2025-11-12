در خراسان رضوی
دریافت ۱۲۰ اثر صنایع دستی برای داوری مهر اصالت ملی
۱۲۰ اثر صنایعدستی از هنرمندان خراسان رضوی، به منظور شرکت در مسابقه دریافت مهر اصالت، دریافت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی گفت: این آثار در گروههای مختلف صنایعدستی همچون زیور آلات سنتی، فیروزه کوبی، معرق و منبت چوب، قلم زنی، انواع دستبافتهها و نمد است.
سمیه روانخواه افزود: داوری این آثار در هفته آینده با حضور داورانی متشکل از حوزههای مختلف و استادان دانشگاهی رشته صنایعدستی و هنرهای سنتی برگزار میشود و پس از پایان داوری، آثار برگزیده نشان مهر اصالت ملی دریافت خواهند کرد.
او یاد آور شد: نشان مهر اصالت ملی به کالاهای دارای اصالت و مرغوبیت کالای صنایع دستی اعطا میشود و فرصت مناسبی برای معرفی هنرمند و آثار صنایعدستی تولید وی در سطح ملی و بینالمللی است.