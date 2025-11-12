۱۲۰ اثر صنایع‌دستی از هنرمندان خراسان رضوی، به منظور شرکت در مسابقه دریافت مهر اصالت، دریافت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: این آثار در گروه‌های مختلف صنایع‌دستی همچون زیور آلات سنتی، فیروزه کوبی، معرق و منبت چوب، قلم زنی، انواع دست‌بافته‌ها و نمد است.

سمیه روانخواه افزود: داوری این آثار در هفته آینده با حضور داورانی متشکل از حوزه‌های مختلف و استادان دانشگاهی رشته صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی برگزار می‌شود و پس از پایان داوری، آثار برگزیده نشان مهر اصالت ملی دریافت خواهند کرد.

او یاد آور شد: نشان مهر اصالت ملی به کالا‌های دارای اصالت و مرغوبیت کالای صنایع دستی اعطا می‌شود و فرصت مناسبی برای معرفی هنرمند و آثار صنایع‌دستی تولید وی در سطح ملی و بین‌المللی است.