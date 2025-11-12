به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آرای صادره به شرح زیر است:

در پی شکایت میلاد باغبانی از باشگاه چوکای تالش، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۷ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پرونده شکایت اجلال نصیری از باشگاه مس سونگون، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۴۴ میلیون و ۳۷۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

با توجه به شکایت سامان سهرابی زاده از باشگاه داماشیان گیلان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۳۱ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.