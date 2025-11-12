پخش زنده
تا پایان هفته جاری، پایداری هوا در خوزستان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بر اساس نقشههای پیش یابی هواشناسی تا اواخر هفته جوی پایدار بر روی استان خواهیم داشت و پدیده غالب در این ایام افزایش غلظت آلایندهها و غبارصبحگاهی در شهرهای صنعتی وبزرگ استان خواهد بود.
محمد سبزه زاری افزود: همچنین تا اوایل روز شنبه با استقرار جریانات جنوبی شاهد افزایش ابرناکی در اغلب نقاط استان و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی در سواحل، مناطق جنوبی و تا حدودی بخشهای مرکزی و غربی و بویژه جادههای مواصلاتی جنوبی استان خواهیم بود. از اواخر روز جمعه استان تحت تاثیر سامانه بارشی قرار میگیرد.
در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۳۳.۶ و ایذه با دمای ۵.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند. در این مدت بیشینه و کمینه دمای ۳۲.۹ و ۱۲ درجه سانتیگراد ثبت شده است.