به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ مشاورعالی نیروی هوافضای سپاه گفت: وعده صادق ۱ , ۲ و ۳ نتیجه تلاش‌های شهید طهرانی‌مقدم بود که کشور را از نقطه صفر به این قدرت، اقتدار و توانمندی رساند.

سردار بلالی با اشاره به القاب و صفاتی که مقام معظم رهبری درباره شهید طهرانی‌مقدم بیان فرمودند، افزود: حضرت آقا با القابی، چون پارسای بی ادعا، دانشمند برجسته، سراپا اخلاص و همت بلند تمام ابعاد شخصیتی شهید طهرانی مقدم را بازگو کرده و ما در وجود شهید طهرانی مقدم می‌دیدیم. فرمانده پیشکسوت نیروی هوافضای سپاه با اشاره به نقش آفرینی شهید طهرانی مقدم در صنعت موشکی افزود: وعده صادق ۱ , ۲ و ۳ نتیجه تلاش‌های شهید طهرانی‌مقدم بود که کشور را از نقطه صفر به این قدرت، اقتدار و توانمندی رساند. عضو گروه ۱۳ نفره موشکی ایران با اشاره به سال‌های ابتدایی دوران دفاع مقدس و آغاز جنگ شهر‌ها افزود: سال ۶۳ با دوره آموزشی تحت نظر شهید طهرانی مقدم در سوریه، قدرت موشکی ایران پایه گذاری شد. همرزم شهید طهرانی مقدم افزود: شهید طهرانی مقدم و یارانشان با مهندسی معکوس ما را وارد باشگاه موشکی بالستیک کردند. به گفته مدیر پارک ملی هوافضا، با پایان جنگ و تداوم مهندسی معکوس توانستیم بر اساس نیاز، موشک‌های بالستیک با برد‌های مختلف را به تدریج تولید کنیم. وی افزود: شهید طهرانی مقدم بر بومی سازی تاکید داشت و هر نوع نیاز نظامی را با استفاده از نیرو‌های بومی طراحی و می‌ساخت. بلالی به عنوان مثال گفت: در دوره‌ای برای بیرون راندن ناو‌های هواپیمابر آمریکا از منطقه، موشک‌های زمین به زمین با هدف‌های متحرک نیاز بود که با تلاش شهید طهرانی مقدم موشک خلیج فارس طراحی و ساخته شد. شهید طهرانی مقدم به ظرفیت‌های داخلی کشور اعتماد داشت و با اتکا به همین ظرفیت‌ها برای رسیدن به اهداف تلاش می‌کرد. به گفته او در صنعت موشکی، با تلاش‌های شبانه روزی شهید طهرانی مقدم و یارانش خودمان به صورت مستقل موشک ساز شدیم. در توسعه صنعت موشکی امروز با عبور از برد بیش از ۲ هزار کیلومتر به ارتفاع رسیدیم و توانسته‌ایم ماهواره‌های مختلف را در مدار قرار دهیم. سردار بلالی افزود: شهید طهرانی مقدمم به همت و اراده اعتقاد راسخ داشت و هیچ گاه برای پیشبرد اهداف منتظر بودجه و امکانات نمی‌ماند. دوست شهید طهرانی مقدم به اعتقادات و روحیه شهید هم اشاره کرد و گفت: این شهید همواره به نماز اول وقت اهتمام داشت و به دیگران سفارش می‌کرد و با روحیه‌ای که داشت افراد را جذب خود می‌کرد و هرگز کسی از او دلخور نمی‌شد.