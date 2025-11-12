به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار "محمدرضا هاشمی‌فر"، گفت: با اشراف دقیق اطلاعاتی بر فعالیت‌های شبکه‌ای تعدادی از سوداگران مرگ، مأموران جان بر کف انتظامی شهرستان الیگودرز با هماهنگی دستگاه قضائی و برنامه‌ریزی چندلایه اطلاعاتی و عملیاتی، در سحرگاه امروز با اقتدار کامل وارد عمل شدند و با سرعت و غافلگیری کامل، اجازه هیچ‌گونه واکنشی را به قاچاقچیان ندادند.

وی افزود: در این عملیات سنگین، بیش از ۴ تن انواع مواد مخدر از قاچاقچیان کشف شد، ۵ نفر قاچاقچی و یک نفر به جرم نگهداری سلاح دستگیر، ۸ قبضه سلاح جنگی و شکاری کشف و همچنین ۲ دستگاه خودرو متعلق به این افراد توقیف شد.

فرمانده انتظامی لرستان ادامه داد: کوه‌های الیگودرز از مناطق بسیار صعب‌العبور استان محسوب می‌شوند، اما نیرو‌های انتظامی با اتکا به آموزش‌های حرفه‌ای، روحیه جهادی و توان عملیاتی بالا توانستند ضربه‌ای مهلک بر پیکر باند‌های قاچاق وارد کنند.

وی گفت: پلیس استان لرستان با قاطعیت و اشراف کامل اطلاعاتی، مسیر‌های تردد و فعالیت قاچاقچیان را تحت کنترل دارد و اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ امنیت و آرامش مردم را خدشه‌دار کنند.

سردار هاشمی‌فر در پایان با تقدیر از تلاش مأموران شهرستان الیگودرز خاطر نشان کرد: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و این موفقیت بار دیگر نشان داد که سازمان انتظامی با اقتدار، هوشمندی و فداکاری، همچنان در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر ایستاده است.