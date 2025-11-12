پخش زنده
رئیس سازمان دامپزشکی گفت: از سال آینده با اختصاص بودجه برای اعزام ناظران بهداشتی به کشتارگاههای خارجی، بکارگیری مشارکتی دامپزشکان خاتمه مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر علیرضا رفیعیپور در گفتوگو با خبرنگاران تحریریه کشاورزی با تاکید بر اینکه اعزام دامپزشکان ایرانی به کشورهای صادرکننده گوشت به ایران طبق ضوابط ادامه خواهد یافت، تصریح کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ ردیف مخصوصی برای اعزام کارشناسان و دامپزشکان به کشورهای مبدأ گوشت وارداتی پیشبینی شده که با اجرای آن، فرآیند مشارکتی اعزام ناظرین بهداشتی سازمان دامپزشکی خاتمه مییابد.
وی بیان اینکه در هر حال نظارت بر دام ها و روند کشتار در کشورهای مبدا ضروری است و سالهاست که انجام می شود، افزود: اینکه اعتبار ویژه ای در نظر گرفته شود و بودجه اعزام ناظران را دامپزشکی بپردازد موضوعی بود که پیگیری شد و ان شاالله از سال ۱۴۰۵ این روند با اعتبارات خودمان انجام خواهد شد.
رئیس سازمان دامپزشکی، انتخاب و اعزام دامپزشکان به کشورهای صادرکننده گوشت به ایران را کاملا ساختارمند و مطابق ضوابط عنوان کرد و با رد هرگونه اعمال سلیقه شخصی در تعیین کشورهای مقصد، اظهار داشت: روند انتخاب ناظران بهداشتی مرجع و ضوابط مشخصی دارد که انجام آزمون تخصصی یکی از مراحل آن است و اساسا امکانی برای اعمال سلیقه یا پارتی بازی وجود ندارد.
رفیعی پور با گمانه زنی خلاف واقع خواندن برخی اظهارات درباره انتخاب ناظران بهداشتی تصریح کرد: ثبت نام ها در سامانه انجام می شود و اعزام ها بر اساس توانمندی ها، سوابق و ضوابط تعیین شده صورت می گیرد.
در حال حاضر فرایند اعزام دامپزشکان به کشورهای مبداء بر عهده انجمن تولید و بستهبندی مواد پروتئینی کشور است و حقوق و دستمزد و سایر هزینهها را نیز شرکتهای واردکننده گوشت میپردازند. این موضوع باعث بروز مباحث و مسایلی مانند اجحاف شرکتهای واردکننده گوشت به دامپزشکان، تبعیض میان دامپزشکان مرد و زن، سرشکن کردن هزینههای ناظران بر قیمت تمام شده گوشت که در نهایت از جیب مصرف کننده پرداخت میشود و ... شده است.
معمولا کشورهای برزیل، ترکیه، هند، استرالیا، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، مغولستان، امارات، پاکستان، کنیا، سودان و ... مبداء گوشت قرمز وارداتی هستند و پیش از این در رسانه ها، اخبار و مطالبی درباره امتیازات چشمگیر در برخی کشورها و شرایط دشوار و طاقت فرسا در موارد دیگر منتشر شده بود.
رئیس سازمان دامپزشکی تصریح کرد تا زمان پایان طرح مشارکتی اعزام ناظران بهداشتی، نظارت و مراقبتهای لازم برای پیشگیری و مقابله با هرگونه تخلف یا اجحاف در قبال دامپزشکان اعزامی صورت خواهد گرفت.