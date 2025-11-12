کاوش باستانشناسی در منطقه تاریخی دیگه ور شهرستان گرمی نشان از کشف حقایق تاریخی از این منطقه است که متاسفانه از مدتی پیش کاوشها در آن متوقف شده ؛ کاوشهایی که می تواند به رونق گردشگری این شهرستان کمک کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل تپه تاریخی دیگه‌ور در سال ۱۳۸۶ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

براساس مطالعات اولیه، محوطه باستانی دیگه‌ور که در نزدیکی مرز ایران و آذربایجان و در حدفاصل روستاهای قوزلو و اینی شهرستان گرمی قرار دارد، دارای بخش‌های مختلف استقراری، بنای تاریخی و قبور تاریخی از دوران هزاره اول قبل از میلاد تا دوره صفوی است.