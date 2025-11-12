پخش زنده
فراخوان بخش سمینارهای چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر با محور «پژوهش در تئاتر و نمایشهای معاصر شرق» منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فراخوان شرکت در بخش سمینار چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر با محور ویژه «پژوهش در تئاتر و نمایشهای معاصر شرق» بهمنظور گسترش پیوند میان پژوهش، نظریه و اجرا در حوزه هنرهای نمایشی، با رویکردی تازه به مطالعات تئاتر ایران، شرق و جهان برگزار میشود.
این بخش با تأکید بر نقش اندیشهورزی و پژوهش در کنار خلاقیت اجرایی، بستری برای گفتوگو میان پژوهشگران، هنرمندان و منتقدان فراهم میسازد تا با نگاهی میانفرهنگی، زیباییشناسی، فلسفی و اجتماعی تئاتر معاصر را در پرتو تحولات جهانی بازخوانی کنند.
محورهای پیشنهادی پژوهش:
۱. مطالعات تئاتر شرق
نظامهای اجرایی در تئاتر ژاپن، چین، هند و اندونزی: از آئین تا زیباییشناسی بدن
زیباییشناسی خلأ و سکون در سنتهای نمایشی شرق
مفهوم امر مقدس و تحول آن در تئاتر معاصر شرقی
تأثیر اندیشههای شرقی بر پرفورمنس آرت و تئاتر مفهومی امروز
۲. مطالعات تئاتر ایران
تئاتر ایران در بستر جهانیشدن: چالشهای هویت و ترجمه فرهنگی
بازخوانی تاریخ تئاتر ایران از منظر نظریههای معاصر
نقش بدن، زبان و سکوت در زیباییشناسی تئاتر معاصر ایران
تئاتر و شهر: فضاهای جدید اجرا و تماشاگر شهری
اقتصاد تولید و مصرف در تئاتر ایران معاصر
میراث روایی و شفاهی در تئاتر ایران: از نقالی تا دراماتورژی مدرن
رسانه، فناوری و تئاتر: شکلگیری اجراهای بینارسانهای
۳. مطالعات تطبیقی و جهانی
گفتگوی تئاتر شرق و غرب در چشمانداز بینافرهنگی معاصر
نظریههای بدن از استانیسلاوسکی تا آرتو و پرفورمنس آسیایی
تئاتر بهمثابه پژوهش (Practice as Research) و مرزهای جدید اندیشه اجرایی
نسبت تئاتر و سیاست: از برشت تا اجراهای انتقادی معاصر
آینده اجرا: تأثیرفناوریهای نو، هوش مصنوعی و واقعیت مجازی بر تئاتر جهانی
شرایط و مقررات بخش سمینار علمی پژوهشی:
مقاله باید اصیل، علمی و مبتنی بر منابع معتبر باشد.
مقاله نباید در هیچ همایش یا نشریه دیگری ارائه یا چاپ شده باشد.
ساختار مقاله باید شامل: چکیده (حداکثر ۳۰۰ کلمه)، کلیدواژهها، مقدمه، پیشینه پژوهش، مبانی نظری، یافتهها و بحث، نتیجهگیری و منابع باشد.
داوری در دو مرحله انجام میشود: (۱) داوری چکیده، (۲) داوری اصل مقاله.
شیوه ارسال آثار:
علاقهمندان میتوانند چکیده مقالات خود را با مشخصات زیر تا تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۴ در سایت جشنواره به آدرس fitf.theater.ir پس از ثبت نام ارسال کنند.
مقالات برگزیده پس از داوری علمی، در نشستهای تخصصی سمینار ارائه و مجموعه مقالات آن در انتهای جشنواره منتشر خواهد شد.
تبصره: هر یک از پژوهشگران محترم میتوانند حداکثر سه چکیده ارسال فرمایند. این قانون شامل مقالات با نام مشترک نیز میشود.
ارسال چکیده: ۱۵ آذر ۱۴۰۴
اعلام نتایج اولیه: ۱۷ آذر ۱۴۰۴
ارسال اصل مقاله: ۱۴ دی ۱۴۰۴
اعلام مقالات قابل ارائه در صحن همایش: ۲۰ دی ۱۴۰۴
برگزاری سمینار: هفته سوم دی ۱۴۰۴»
چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به دبیری سیدوحید فخرموسوی بهمن سال جاری برگزار خواهد شد و بخش پژوهش و سمینار آن بر عهده رامتین شهبازی است که دی برگزار خواهد شد.