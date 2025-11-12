فرمانده انتظامی شهرستان ابهر از دستگیری سارق باغات و مزارع با اعتراف به ۷ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرمانده انتظامی شهرستان ابهر گفت: با وقوع چند فقره سرقت از انباری‌های باغات و مزاع، بررسی موضوع در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با تحقیقات محلی و اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده سارق را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی، وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

این مقام انتظامی گفت:متهم پس از انتقال به مقر انتظامی، در تحقیقات اولیه به ۷ فقره سرقت از باغات در این شهرستان اعتراف و انگیزه خود را تامین نیاز‌های مالی، عنوان کرد و متهم پس از تکمیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد