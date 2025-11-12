به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش مازندران و دبیر ستاد بزرگداشت مقام معلم استان، از آغاز فرایند شناسایی و انتخاب معلمان نمونه سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴ خبر داد.

سیدفضل‌الله انیران اعلام کرد: اجرای شیوه‌نامه شناسایی معلمان نمونه از سه‌شنبه، ۲۰ آبان‌ماه در سراسر استان آغاز شد.

وی با تأکید بر اهمیت تکریم فرهنگیان و جایگاه والای معلم، از مدیران شهرستان‌ها، مناطق و مدارس خواست با رعایت دقیق مفاد شیوه‌نامه، نظارت مستمر بر مراحل اجرا و تشکیل کارگروه‌های تخصصی، زمینه شناسایی و معرفی معلمان شایسته و اثرگذار را فراهم کنند.

به گفته دبیر ستاد بزرگداشت مقام معلم، فرایند شناسایی از طریق سامانه my.medu.ir در بخش «سُها» انجام می‌شود و مدیران مدارس وظیفه دارند با بررسی شرایط مشمولیت همکاران، اطلاعات مربوط را ثبت کنند.

انیران همچنین بر رعایت دقیق تقویم زمانی برنامه تأکید کرد و یادآور شد: بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی، داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ از شرایط الزامی شرکت در این فرایند است.