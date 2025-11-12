پخش زنده
محیطبانان پارک ملی توران موفق به ثبت تصویری از مادهیوز آسیایی معروف به تلما بههمراه تولهاش شدند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما در یکی از تازهترین مشاهدات حیاتوحش ایران، محیطبانان ذخیرهگاه زیستکره توران، حسین عجم و ابوالفضل دستجری، موفق به ثبت تصویری کمنظیر از یک یوز ماده بههمراه تولهاش شدند.
کارشناسان طرح حفاظت از یوزپلنگ آسیایی اعلام کردند،این مشاهده، دومین زادآوری ثبتشده از تلما و نخستین حضور تصویری او پس از سه سال است.
کارشناسان محیطزیست، این رخداد را نشانهای از تداوم زادآوری طبیعی در جمعیت یوزپلنگ آسیایی توران میدانند؛ جمعیتی که بهعنوان مهمترین زیستگاه بازمانده یوز در جهان شناخته میشود.
تلما، یکی از مادهیوزهای شناختهشده منطقه و از نسل نخست زادآوری یوز معروف تلخاب است. ذخیرهگاه زیستکره توران در استان سمنان، بزرگترین زیستگاه یوزپلنگ آسیایی در ایران است و طی سالهای اخیر، با تلاش محیطبانان و کارشناسان پروژه یوز، موارد متعددی از زادآوری طبیعی این گونه در خطر انقراض به ثبت رسیده است.