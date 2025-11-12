به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نخستین نشست از سلسله نشست‌های این دوره از جشنواره تئاتر «شهر» با عنوان «بازنمایی شهر تهران در اجرا و روایت‌های دراماتیک» برگزار می‌شود.

این نشست با حضور مصطفی مستور، سعید اسدی، عرفان ناظر و ندا شاهرخی روز شنبه ۲۴ آبان، ساعت ۱۸:۳۰ در تماشاخانه ایرانشهر، سالن ناظرزاده کرمانی برگزار خواهد شد.

حضور در این برنامه رایگان است و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سایت تیوال برای شرکت در این نشست ثبت‌نام کنند.

هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» به دبیری امین اشرفی، آذر و دی امسال در تهران برگزار خواهد شد.