نخستین نشست از سلسله نشستهای هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» با عنوان «بازنمایی شهر تهران در اجرا و روایتهای دراماتیک» برگزار میشود.
این نشست با حضور مصطفی مستور، سعید اسدی، عرفان ناظر و ندا شاهرخی روز شنبه ۲۴ آبان، ساعت ۱۸:۳۰ در تماشاخانه ایرانشهر، سالن ناظرزاده کرمانی برگزار خواهد شد.
حضور در این برنامه رایگان است و علاقهمندان میتوانند از طریق سایت تیوال برای شرکت در این نشست ثبتنام کنند.
هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» به دبیری امین اشرفی، آذر و دی امسال در تهران برگزار خواهد شد.