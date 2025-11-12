به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در جلسه رسمی شورای شهر یاسوج که با حضور اعضا برگزار شد، عنایت بهرامی‌نیا به عنوان دومین عضو علی‌البدل شورای اسلامی شهر یاسوج در ترکیب شورا حاضر شد.

بعد از انصراف یکی از اعضای شورای اسلامی شهر یاسوج، ترکیب این شورا از هفت نفر به شش نفر تغییر پیدا کرده بود و براساس قانون باید یکی از اعضای علی‌البدل، جای خالی را در پارلمان شورای شهر پر کند.

عطاالله دانشی عضو شورای شهر یاسوج، پس از انتخاب هیئت رئیسه امسال شورا، استعفای خود را تقدیم شورای شهر کرد و عنایت بهرامی‌ نیا عضو علی‌البدل شورا، در فاصله زمانی مانده تا انتخابات شورای شهر به‌عنوان عضو رسمی معرفی شد.

سید هدایت اکبری، رئیس شورای اسلامی شهر یاسوج، به نقش مؤثر اعضا در ساختار شورا گفت: بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، اعضای علی‌البدل از جایگاهی مهم در فرآیند تصمیم‌سازی برخوردارند و حضور جناب آقای بهرامی‌نیا می‌تواند در تحقق اهداف توسعه‌ای و عمرانی شهر یاسوج نقش‌آفرین باشد.

در ادامه این مراسم، حکم عضویت جناب عنایت بهرامی‌نیا به عنوان دومین عضو علی‌البدل شورا از سوی رئیس شورای اسلامی شهر یاسوج به ایشان تقدیم شد.