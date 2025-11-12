ترکیب اعضای شورای شهر یاسوج عوض شد
یکی از افراد علیالبدل رسما به ترکیب اعضای شورای شهر یاسوج اضافه شد.
بعد از انصراف یکی از اعضای شورای اسلامی شهر یاسوج، ترکیب این شورا از هفت نفر به شش نفر تغییر پیدا کرده بود و براساس قانون باید یکی از اعضای علیالبدل، جای خالی را در پارلمان شورای شهر پر کند.
عطاالله دانشی عضو شورای شهر یاسوج، پس از انتخاب هیئت رئیسه امسال شورا، استعفای خود را تقدیم شورای شهر کرد و عنایت بهرامی نیا عضو علیالبدل شورا، در فاصله زمانی مانده تا انتخابات شورای شهر بهعنوان عضو رسمی معرفی شد.
سید هدایت اکبری، رئیس شورای اسلامی شهر یاسوج، به نقش مؤثر اعضا در ساختار شورا گفت: بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، اعضای علیالبدل از جایگاهی مهم در فرآیند تصمیمسازی برخوردارند و حضور جناب آقای بهرامینیا میتواند در تحقق اهداف توسعهای و عمرانی شهر یاسوج نقشآفرین باشد.
در ادامه این مراسم، حکم عضویت جناب عنایت بهرامینیا به عنوان دومین عضو علیالبدل شورا از سوی رئیس شورای اسلامی شهر یاسوج به ایشان تقدیم شد.
جلسات رسمی شورای اسلامی شهر یاسوج طبق برنامه، روزهای یکشنبه و سهشنبه هر هفته در محل شورای اسلامی شهر برگزار میشود.
بر اساس تأکید رئیس شورا، حضور فعال اعضا و تعامل سازنده میان اعضا میتواند مسیر تصمیمگیریهای مؤثرتر در راستای پیشرفت، عمران و آبادانی شهر یاسوج را هموار سازد.