به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شهردار خور گفت: این طرح بر با بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار در حال اجرا است.

رسول ایزدی افزود: برای تکمیل عملیات فضا‌سازی، نورپردازی و مبلمان شهری این میدان، به حدود ۲ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.

وی گفت: اجرای این طرح علاوه بر ارتقای چهره شهری، نقش مهمی در تسهیل رفت و امد و بهبود دسترسی‌های درون شهری دارد.

بخش عمده فوتی‌های ناشی از تصادفات درون‌شهری گلپایگان، موتورسواران هستند.

سرهنگ علی اصغر محمدی فرمانده انتظامی گلپایگان گفت: بر اساس تجزیه و تحلیل انجام شده از ابتدای امسال تا کنون ۶۲ درصد فوتی‌ها و ۵۵ درصد مجروحان ناشی از تصادفات درون‌شهری شهرستان را موتورسواران تشکیل داده‌اند.

اعتبارات مشاغل خانگی در بوئین میاندشت ابلاغ شد.

رئیس اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی بویین میاندشت در کارگروه اشتغال شهرستان گفت: سهم شهرستان بویین میاندشت از این تسهیلات ۵۰ میلیاردریال است که متناسب با مشاغل از ۱۰۰ میلیون ریال تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات با کارمزد ۴ درصد به مشاغل خانگی پرداخت می‌شود.

رضا شیخی افزود: تعهد اشتغال شهرستان برای امسال ۷۶۴ نفر است که درحال حاضر فقط ۲۵ درصد آن محقق شده است، اما با ابلاغ تسهیلات، همه تعهد اشتغال تا پایان سال محقق می‌شود.

مریم الماسی نماینده موسسه کارو تامین اجتماعی استان نیز از برگزاری همایش وفاق ملی درآینده‌ای نزدیک خبر داد وگفت: دراین همایش طرح‌های سرمایه گذار پذیر بررسی می‌شوند.