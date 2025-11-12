پای یک دانش‌آموز دختر در پل فلزی حیاط یکی از مدارس شهر ایلام گیر کرد که با حضور به‌موقع نیرو‌های آتش‌نشانی، از این وضعیت نجات یافت.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ به نقل از روابط‌عمومی سازمان آتش‌نشانی ایلام، صبح امروز در پی تماس اضطراری مسئولان یکی از مدارس دخترانه این شهر، مبنی بر گیر کردن پای یک دانش‌آموز در پل فلزی واقع در حیاط مدرسه، نیروهای امداد و نجات ایستگاه شماره یک این سازمان بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

آتش‌نشانان با استفاده از تجهیزات پیشرفته و ست‌های هیدرولیکی، پس از انجام اقدامات فنی، موفق شدند پای دانش‌آموز حادثه‌دیده را آزاد کنند، خوشبختانه این دانش‌آموز از آسیب جدی مصون ماند و حال عمومی وی خوب گزارش شده است.

در پایان، سازمان آتش‌نشانی ایلام از تمامی مدیران و مسئولان مدارس خواست تا با رعایت دقیق نکات ایمنی، نسبت به شناسایی و رفع نقاط ناایمن در محیط‌های آموزشی اقدام کنند تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.