مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان یزد: نانوایان باید سهمیه آرد خود را از ۲۵ تا ۲۹ آبانماه هر ماه خریداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، نشست کارگروه آرد و نان شهرستان میبد با حضور موسوی مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان یزد و احمدی معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری میبد برگزار شد.
در این نشست، موضوعات مرتبط با سهمیه آرد شهرستان میبد، وضعیت روستاهای فاقد دهیاری، درخواستهای نانوایان و پرداخت تسهیلات پدافند غیرعامل مورد بررسی قرار گرفت.
موسوی مدیرکل غله استان یزد در این نشست با تأکید بر اهمیت نظم در خرید آرد، گفت: نانوایان باید سهمیه آرد خود را از ۲۵ تا ۲۹ آبانماه هر ماه خریداری کرده و پخت آرد دریافتی را از اول تا سیام همان ماه انجام دهند.
وی افزود: تأخیر در خرید آرد از سوی نانوایان موجب اختلال در روند پخت نان و نارضایتی مردم میشود؛ در حالیکه تأمین آرد در استان بدون هیچگونه مشکل انجام میگیرد و تمام مراحل خرید و پخت از طریق سامانه هوشمند مدیریت میشود.
موسوی همچنین با اشاره به تعطیلی برخی نانواییها در روزهای جمعه تصریح کرد: بهدنبال درخواست مردمی مبنی بر کمبود نان در روز جمعه، مقرر شد موضوع حذف تعطیلی نانوایان در روزهای جمعه مورد بررسی قرار گیرد تا دسترسی مردم به نان در تمام روزهای هفته تسهیل شود.