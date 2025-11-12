پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب از دستگیری دو شکارچی متخلف در منطقه حفاظت شده تالاب نوروزلو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛موسی جسور گفت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب به همراه مامورین محیطبان پاسگاه شهید منوچهر شجاعیان در جریان گشت و کنترل با هدف پیشگیری از تخلفات شکار و صید، دو متخلف را پیش از هرگونه اقدام به شکار در تالاب نوروزلو دستگیر نمودند.
جسور افزود: از متخلفان یک قبضه اسلحه شکاری و یک قبضه اسلحه بادی به همراه چند تیر فشنگ کشف و ضبط گردید.
گفتنی است منطقه حفاظت شده تالاب نوروزلو در شهرستان میاندواب و جنوب استان بهعنوان یکی از زیستگاههای مهم پرندگان مهاجر و گونههای جانوری بومی، با تنوع زیستی بالا در شمار مناطق تحت مدیریت ادارهکل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی قرار دارد و نقشی مؤثر در حفظ تعادل اکولوژیکی منطقه ایفا میکند.