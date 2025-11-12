پخش زنده
امروز: -
تیم ملی والیبال بانوان کشورمان در آخرین دیدار مرحله مقدماتی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، تاجیکستان را شکست داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال بانوان ایران امروز چهارشنبه (۲۱ آبان) در آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی بازیهای همبستگی اسلامی در ریاض، به مصاف تاجیکستان رفت.
شاگردان لی دوهی در این دیدار با عملکردی برتر و منسجم، موفق به شکست سه بر صفر حریف با امتیازهای ۲۵ بر ۱۱، ۲۵ بر ۸ و ۲۵ بر ۱۴ شدند تا با دو پیروزی و ۶ امتیاز حضورشان در دیدار ردهبندی قطعی شود.
آیتک سلامت، زهرا صالحی، شقایق حسنخانی، ریحانه کریمی، زهرا کریمی، فاطمه خلیلی، زهرا مغانی، الهه پورصالح، سپینود دستبرجن، معصومه قدمی، کیمیا کیانی و غزاله بستان بازیکنان ایران در این مسابقات هستند.
مسابقات والیبال زنان بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی با حضور پنج تیم در یک گروه مقدماتی پیگیری میشود و تیم ایران در دیدارهای اول و دوم خود مغلوب جمهوری آذربایجان و ترکیه شد و در سومین و چهارمین بازی موفق به شکست افغانستان و تاجیکستان شد.
در دیگر دیدار آخرین روز مرحله مقدماتی تیمهای افغانستان و جمهوری آدربایجان به مصاف یکدیگر میروند تا نتیجه این دیدار، تعیین کننده قطعی تیمهای حاضر در فینال و رده بندی باشد.
دیدار ردهبندی و نهایی مسابقات والیبال بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی فردا پنجشنبه (۲۲ آبان) در ریاض پیگیری میشود.