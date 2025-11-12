مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خوی به‌منظور صیانت از منابع طبیعی و جلوگیری از شکار غیرمجاز، اقدام به گشت و پایش میدانی در مناطق شکارممنوع شهرستان کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ میثم رحمتی در این خصوص گفت: نیرو‌های یگان حفاظت به‌صورت مستمر در مناطق حساس حضور داشته و با شکارچیان متخلف به‌صورت قاطع و قانونی برخورد خواهند کرد.

وی افزود: استمرار این گشت‌ها علاوه بر افزایش امنیت زیستگاه‌ها و حفاظت از حیات‌وحش، موجب ارتقای آگاهی عمومی درباره اهمیت پاسداری از گونه‌های جانوری و قوانین شکار می‌شود.