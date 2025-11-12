دستگیری عاملان تیراندازی بلوار فرودگاه در ایلام
فرمانده انتظامی شهرستان ایلام از دستگیری ۲ عامل تیراندازی در بلوار فرودگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سرهنگ «بهزاد بسطامی» فرمانده انتظامی شهرستان ایلام اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی۱۱۰ مبنی تیراندازی در بلوار فرودگاه بلافاصله عوامل کلانتری ۱۲ جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی افزود: با حضور مأموران کلانتری ۱۲ در محل مشخص شد ۲ نفر با یک دستگاه خودرو با استفاده از سلاح شکاری به سمت ۲ نفر دیگر تیراندازی و بلافاصله از محل متواری میشوند.
فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با بیان اینکه خوشبختانه تیراندازی شب گذشته مصدومی نداشته است، اضافه کرد: ماموران انتظامی موفق شدند با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی هویت متهمان را شناسایی کنند.
وی با بیان اینکه پس از هماهنگی با مقام قضائی متهمان دستگیر شدند، تصریح کرد: عاملان تیراندازی در تحقیقات اولیه علت و انگیزه خود را اختلافات شخصی اعلام کردند.
سرهنگ بسطامی در پایان یادآورشد: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.