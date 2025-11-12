پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مأموران یگان حفاظت منطقه مراکان با همکاری مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان در راستای مقابله با صید غیرمجاز ماهیان و صیانت از گونههای جانوری رود ارس، طی گشتهای شبانه و عملیاتهای متعدد، موفق به جمعآوری تورهای ماهیگیری و دستگیری متخلفان شدند.
مجید خدابخش، مسئول منطقه حفاظتشده مراکان در این خصوص گفت: اجرای این عملیاتها با همکاری نزدیک و مؤثر مأموران یگان استان و منطقه، نتایج مطلوبی در زمینه کاهش صید غیرمجاز و حفاظت از گونههای آبزی رود ارس به همراه داشته است.