به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیر منابع آب شهرستان بوکان در جلسه شورای حفاظت از منابع آب این شهرستان با اشاره به تعیین تکلیف بیش از ۲۰ پرونده چاه‌های بدون پروانه بهره برداری شناسایی شده در لیست وزارت نیرو گفت: امسال ۴۶ حلقه چاه غیر مجاز آب مسدود شد.

عباس عباسی، با اشاره به باطل شدن تعداد ۳۸ فقره پرونده تخصیص طرح‌های بخش صنعت و خدمات دارای تخلف در زمینه تغییر نوع مصرف آب در بوکان افزود: این تعداد پرونده‌ها با حجم آب مصرفی ۲۲۵ هزار مترمکعب برای ساماندهی، مدیریت و صرفه جویی در همه بخش‌های مصرفی و اولویت تأمین آب آشامیدنی در ماه‌های آتی باطل شدند.

عباسی اظهارکرد: همچنین علاوه بر مسدود شدن ۴۶ حلقه چاه غیر مجاز، نصب ۴۵ فقره کنتور حجمی بر روی چاه‌های کشاورزی و صنعتی، آزادسازی ۸/۸ هکتار از بستر رودخانه سمینیه و شناسایی و ساماندهی تعدادی از قالیشویی‌ها و کارواش‌های سطح شهر و ملزم نمودن مالکان این واحد‌های صنعتی برای اخذ پروانه بهره برداری چاه از اقدامات امورمنابع آب این شهرستان بوده است.

وی، در خصوص وضعیت ذخایر منابع آب سطحی و زیرزمینی و سد شهید کاظمی و مقایسه آن با آمار درازمدت با توجه به عدم بارندگی در سال آبی جاری تاکنون، وضعیت ذخایر منابع آبی بویژه ذخیره فعلی سد شهید کاظمی را بحرانی اعلام کرد و افزود: وضعیت کم آبی و خشکسالی کم سابقه چند سال اخیر که امسال به اوج رسیده، در دوره بهره برداری سد بوکان تاکنون سابقه نداشته است.

مدیر منابع آب شهرستان بوکان، در ادامه خواستار همکاری و عزم جدی تمام اداره ها، سازمان‌ها و نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی و همچنین همکاری همه اقشار جامعه در رابطه با صرفه جویی در همه بخش‌های مصرفی و اولویت تأمین آب آشامیدنی در ماه‌های آتی شد.

فرماندار شهرستان بوکان هم در این جلسه با تأکید بر اولویت تأمین پایدار آب آشامیدنی، در خصوص برخورد قاطع با متخلفان حوزه منابع آبی هشدار داد.

خشایار صنعتی، به سیاست‌های نادرست دربخش کشاورزی وتوسعه ناپایدار شهری، اشاره کرد و افزود: استفاده نادرست از بخش کشاورزی نه تنها به اقتصاد کشور کمک نمی‌کند بلکه باعث ازبین رفتن منابع طبیعی و آبی این کشور نیز خواهد بود.

صنعتی اظهارکرد: با قرارگرفتن کشور در اقلیم خشک و نیمه خشک و کمبود نزولات جوی نسبت به میانگین جهانی وقوع خشکسالی‌های مستمر و کاهش بارش در سال‌های اخیر، به عزم مسئولان شهرستان در رابطه با اعمال قانون درخصوص برداشت کنندگان غیرمجاز از منابع آب سطحی و زیرزمینی با همکاری دستگاه قضایی و انتظامی نیاز است.

فرماندار شهرستان بوکان، همچنین به تغییر الگوی کشت و استفاده از محصولات کم آب بر، تمدید مجوز واحد‌های صنعتی با توجه به الزام قانونی واحد‌های تولیدی مبنی بر تمدید پروانه بهره‌برداری و نصب کنتورحجمی، ترویج فرهنگ در نحوه صرفه‌جویی در ذخایرآبی، شناسایی مزارع وباغ‌هایی که بصورت غیرمجاز ازمنابع آبی استفاده می‌کنند و ساماندهی بستر رودخانه سیمینه، از مباحثی بود که فرماندار بوکان به آن اشاره کرد و خواستارآسیب شناسی حوزه‌های مختلف منابع آب از طریق اداره‌های عضو شورای حفاظت منابع آب و ارائه راهکار مناسب برای کاهش تخلفات و صرفه جویی منابع آبی خصوصاً در شرایط تنش آبی سال جاری شد.

صنعتی، همچنین به ضرورت مطالعه و ساماندهی بستر و حریم رودخانه سیمینه در محدوده شهری پرداخت و افزود: باتوجه به بیان کردن این موضوع در مصوبات قبلی جلسات شورای حفاظت از منابع آب و به منظور حفاظت و بهبود وضعیت زیست محیطی و جلوه مطلوب شهری سیمینه رود لازم است شورای اسلامی شهر بوکان این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد و اعضای شورای شهر نیز پیگیر آن باشند تا هرچه زودتر بودجه آن تأمین و طرح ساماندهی سیمینه رود عملیاتی شود.