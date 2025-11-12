به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پنجمین و آخرین روز مسابقات شنا ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در استخر مجموعه المپیک شاهزاده فیصل بن فهد ریاض، تیم ۴ در ۱۰۰ متر آزاد ایران متشکل از سامیار عبدلی، متین سهران، سینا غلامپور و علی رشید پور در مرحله مقدماتی با زمان ۳ دقیقه و ۲۹ ثانیه و ۱۵ صدم ثانیه به عنوان تیم دوم به مرحله نهایی رسید.

۱۰ تیم در این ماده رقابت کردند.