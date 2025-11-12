اجلاسیه نماز با حضور جمعی از دانش‌آموزان، فرهنگیان و مسئولان آموزش و پرورش، در مسجد جامع نمین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل حجت الاسلام اسدزاده امام جمعه شهرستان نمین در اجلاس شهرستانی نماز در شهر نمین با اشاره به این نکته که اقامه نماز، ماموریت تمام انبیاء الهی بوده است گفت: آموزش و پرورش و همه دستندرکاران امر تعلیم و تربیت باید بکوشند فرهنگ و هویت دینی بویژه نماز در کودکان و نوجوانان تقویت شود.

مدیر ستاد اقامه نماز استان اردبیل در این اجلاس بااشاره به برگزاری سی و یکمین امین اجلاس سراسری نماز با عنوان ” نماز نسل نو و رسالت ما” در آذرماه سالجاری در شهر بجنورد اظهار داشت: اجلاس نماز یکی از مهم‌ترین همایش‌های فرهنگی و مذهبی است که هر ساله در کشور برگزار می‌شود و مقام معظم رهبری در ۳۰ اجلاس گذشته با صدور پیام، نقشه و راهبرد ترویج فرهنگ نماز را به نهادها، دستگاه‌ها و اقشار مختلف تبیین فرمودند.

عبدی در ادامه سخنان خود به برکات اقامه نماز اشاره کرد و افزود: اقامه نماز طلب راه مستقیم برای لقاءالله است و این همان نعمت برای دلدادگانی است که سعی در پیمودن راه انبیای الهی، ائمه اطهار (ع)، شهدا و صالحین دارند و راه انسان‌های مؤمن، مخلص و شایسته درگاه الهی است.

مدیر ستاد اقامه نماز استان اردبیل در پایان سخنان خود به ارکان مساجد اشاره کرد و گفت: متولیان امور مساجد باید با فرهنگ سازی در جذب جوانان به مساجد بکوشند تا ضمن برگزاری باصلابت نماز‌های جماعت در مساجد، محلات را شاداب و پرطراوت کنند.

اجرای سرود نماز، تواشیح، قرائت دلنوشته و تجلیل از دانش آموزان و معلمان فعال در امر نماز از دیگر برنامه‌های اجلاس نماز شهرستان نمین بود.