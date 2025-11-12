به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری که به همراه هیئتی تجاری، اقتصادی و تولیدی از خراسان رضوی به قرقیزستان سفر کرده است تا زمینه‌های همکاری مشترک را بررسی کند، اظهار کرد: سیاست ایران، توسعه تعامل با همسایگان است و بر همین اساس، رئیس‌جمهور اختیار گسترش روابط با کشور‌های همجوار را به استانداران مرزی تفویض کرده است.

وی افزود: در یک سال گذشته، سفر‌هایی به کشور‌های همسایه انجام داده‌ایم که نتیجه آن افزایش قابل‌توجه مراودات اقتصادی بوده است؛ به‌عنوان نمونه پس از سفر ما به ازبکستان، صادرات استان به آن کشور در شش‌ماهه نخست امسال ۱۳۴ درصد افزایش یافته است.

مظفری با اشاره به ظرفیت‌های گسترده خراسان رضوی در حوزه‌های مختلف گفت: این استان با بیش از هفت میلیون نفر جمعیت، دارای شش هزار واحد صنعتی و تولیدی فعال، ۴۳ شهرک صنعتی و ۷۳۵ شرکت دانش‌بنیان است که محصولات این واحد‌ها به کشور‌های مختلف صادر می‌شود.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه ۳۰ درصد سنگ‌آهن کشور در این استان استخراج می‌شود، ادامه داد: سالانه بیش از ۲۵ میلیون تن سنگ‌آهن از معادن خراسان رضوی استخراج و در صنایع فلزی و سنگ‌های ساختمانی فرآوری می‌شود.

به گفته او، در حوزه گردشگری نیز سالانه حدود ۳۰ میلیون نفر زائر و گردشگر به مشهد سفر می‌کنند که از این تعداد، سه و نیم میلیون نفر گردشگران خارجی هستند؛ همچنین به طور میانگین روزانه ۲۵۰ پرواز به مقصد مشهد انجام می‌شود که ۳۰ پرواز آن بین‌المللی است و این ظرفیت می‌تواند بستری برای توسعه همکاری‌های گردشگری به‌ویژه در حوزه اکوتوریسم و طبیعت‌گردی بین مشهد و قرقیزستان باشد.

مظفری در ادامه با اشاره به توان علمی استان گفت: در خراسان رضوی بیش از ۳۳ پژوهشکده و همین تعداد دانشگاه فعال است و دانشگاه فردوسی مشهد با هزار عضو هیئت علمی و ۱۲ هزار دانشجو یکی از بزرگ‌ترین مراکز علمی کشور محسوب می‌شود.

به گفته او، همچنین بیش از شش هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه‌های استان تحصیل می‌کنند و پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و کارخانه‌های نوآوری در حال گسترش هستند که زمینه مناسبی برای همکاری‌های علمی و فناورانه با قرقیزستان فراهم می‌کند.

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به مزیت‌های منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: ایران و قرقیزستان در پیمان‌های منطقه‌ای مشترکی مانند اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا عضو هستند که این موضوع فرصت مناسبی برای توسعه روابط اقتصادی فراهم کرده است؛ همچنین عضویت قرقیزستان در سازمان تجارت جهانی، امتیاز خوبی برای ماست تا بتوانیم در حوزه تولید مشترک، تکمیل زنجیره ارزش و صادرات کالا‌های صنعتی همکاری داشته باشیم.

مظفری افزود: گذرگاه ترانزیتی شرق به غرب که از چین تا اروپا امتداد دارد، از مسیر ایران و قرقیزستان عبور می‌کند و خراسان رضوی نقطه تلاقی این گذرگاه با مسیر شمال–جنوب است؛ مسیری که کشور ما را به آب‌های آزاد و دریای عمان متصل می‌کند و این موقعیت جغرافیایی یک مزیت راهبردی برای کشور‌های آسیای میانه، از جمله قرقیزستان است که در خشکی محصور هستند.

وی در پایان تاکید کرد: کالا‌هایی که بین ایران و قرقیزستان مبادله می‌شوند از کیفیت و تنوع خوبی برخوردارند، اما حجم مبادلات پایین است و باید با برنامه‌ریزی دقیق، این سطح از همکاری‌ها را افزایش دهیم.

تأکید قرقیزستان بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و علمی با خراسان رضوی

نماینده تام‌الاختیار رئیس‌جمهور قرقیزستان در استان اوش هم در این دیدار گفت: دیدار امروز فصل جدیدی از همکاری میان استان اوش و خراسان رضوی خواهد بود و نقشه راهی که امروز برنامه‌ریزی شده است، زمینه تعمیق روابط و اجرای طرح‌های مشترک را در حوزه‌های گوناگون فراهم می‌کند.

الچی‌بِک جان تایوف با ابراز خرسندی از حضور هیئت خراسان رضوی در قرقیزستان اظهار داشت: دوران جدیدی از همکاری‌های ما با امضای یادداشت تفاهم همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی، علمی و گردشگری که در تاریخ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲ در شهر مشهد به امضا رسید، آغاز شد.

او ادامه داد: در همان سال، هیئت خراسان رضوی در نمایشگاه اکسپو جنوب ۲۰۲۲ در شهر اوش شرکت و از مجموعه‌ای از تاسیسات و ادارات اجتماعی بازدید کرد؛ همچنین در سال ۲۰۲۳، هیئتی از استان اوش در قالب مأموریت تجاری در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۳ تهران حضور یافت و از شرکت‌ها و کارخانه‌های شهر مشهد بازدید کرد که همه این رویداد‌ها نشان‌دهنده پویایی تعاملات میان دو استان است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان اوش افزود: هم اینک از قرقیزستان پنبه به جمهوری اسلامی ایران صادر می‌شود و در مقابل، مصالح ساختمانی و خشکبار از ایران وارد می‌کنیم؛ چشم‌انداز توسعه تجارت میان دو کشور بسیار گسترده‌تر از وضعیت کنونی است و می‌توانیم با اقدامات و هماهنگی‌های مشترک، سطح مبادلات را به میزان قابل توجهی افزایش دهیم.

نماینده تام‌الاختیار رئیس‌جمهور قرقیزستان ادامه داد: استان اوش دارای طرح‌ها و ظرفیت‌های صنعتی متعددی به‌ویژه در زمینه فرآوری محصولات کشاورزی، لجستیک و تولید مصالح ساختمانی است.

تایوف با تأکید بر غنای تاریخی و فرهنگی استان اوش اظهار کرد: اوش دارای میراث تاریخی و طبیعی ارزشمندی است که ظرفیت بالایی برای توسعه همکاری در بخش‌های فرهنگی، گردشگری، محیط‌زیستی و زیارت فراهم می‌کند و ما آماده‌ایم در این زمینه با خراسان رضوی همکاری نزدیک داشته باشیم.

وی در ادامه پیشنهاد کرد، طرف ایرانی طرح‌های مشترک آموزشی و علمی را بررسی کند، زیرا دانشگاه‌های بزرگ استان اوش آمادگی کامل برای تبادل علمی، انجام تحقیقات مشترک و اجرای برنامه‌های آموزشی دارند.

نماینده تام‌الاختیار رئیس‌جمهور قرقیزستان در پایان گفت: پیشنهادات بسیار خوب استاندار خراسان رضوی را به‌ویژه درباره ایجاد چرخه کامل تولید و تأسیس مراکز تولیدی مشترک بررسی خواهیم کرد و اطمینان دارم که می‌توانیم در تمامی این حوزه‌ها همکاری‌های مؤثری داشته باشیم.

در پایان این دیدار، نقشه راه همکاری میان استان خراسان رضوی جمهوری اسلامی ایران و استان اوش جمهوری قرقیزستان برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه توسط الچی‌بِک جان تایوف، نماینده تام‌الاختیار رئیس‌جمهور قرقیزستان در استان اوش و غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، امضا شد.