آیین کلنگ‌زنی طرح توسعه بیمارستان ایران‌مهر بیرجند با حضور جمعی از مسئولان، خیران و فعالان حوزه سلامت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل مجمع خیران سلامت خراسان جنوبی در این مراسم گفت: طرح توسعه بیمارستان ایران‌مهر با زیربنای بیش از شش هزار متر مربع و با پیش بینی اعتباری بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان آغاز شد.

لطیفی افزود: این طرح با هدف افزایش ظرفیت خدمات درمانی بیمارستان ایران مهر اجرا می‌شود و با بهره‌برداری از آن، بخش قابل‌توجهی از نیاز‌های درمانی بیماران تأمین خواهد شد.

وی با اشاره به نقش خیران در پیشبرد طرح‌های حوزه سلامت گفت:خیران سلامت، بازوی مؤثر نظام سلامت در استان هستند و بخش مهمی از اعتبار این پروژه نیز با همراهی نیک‌اندیشان تأمین می‌شود.

استاندار خراسان جنوبی در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های مجمع خیرین سلامت گفت: فعالیت این مجمع در واقع برداشتن باری سنگین از دوش دولت است.

هاشمی افزود: اقدامات خیران در حوزه سلامت، تنها یک کمک مقطعی نیست، بلکه کاری ماندگار و مایه برکت برای نسل‌های آینده است.

وی گفت: با همدلی دولت، خیران و مردم می‌توان افق روشنی برای ارتقای خدمات درمانی در خراسان جنوبی ترسیم کرد.