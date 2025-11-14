نیما یوشیج نقطه عطف شعر معاصر ایران است
استاد زبان و ادبیات فارسی گفت: نیما یوشیج با نگاهی تازه به قالب و محتوای شعر، توانست جریان شعر ایران را متحول و آن را به شعر جهان نزدیکتر کند.
ناصر فیض در گفتگو با خبرنگار صداوسیما
با اشاره به نقش تأثیرگذار نیما یوشیج در تحول شعر فارسی گفت: اتفاقی که نیما سببش شد، یک اتفاق نو بود. شعر ایران تا پیش از نیما ریشه در شعر کهن داشت و بر همان پایهها و قالبها استوار بود. اما نیما با درک ضرورت تغییر، حرکت تازهای را آغاز کرد.
این شاعر افزود: نیما در محیطی سرشار از طبیعت زندگی میکرد؛ جنگل، رودخانه و مظاهر بکر طبیعی الهامبخش او بودند و باعث شدند شعرش از زندگی مردم و واقعیتهای پیرامون فاصله نگیرد. در شعر نیما بسیاری از واژهها و اصطلاحات بومی دیده میشود که در زبان معیار کمتر بهکار رفتهاند و این نشان از پیوند عمیق او با مردم و طبیعت دارد.
فیض ادامه داد: زمانی که نیما ساختار تازهای برای شعر پیشنهاد داد، کوتاه و بلند شدن مصراعها و آزادی نسبی از قید وزن و قافیه درواقع به شاعر امکان داد حرف خود را آزادانهتر بیان کند. این قالب جدید سبب شد محتوای شعر نیز دگرگون شود و شاعر بتواند به موضوعات اجتماعی و انسانی نزدیکتر شود.
استاد زبان و ادبیات فارسی گفت: هر حرکت تازهای در آغاز با مخالفت روبهرو میشود. بسیاری از سنتگرایان نمیپذیرفتند که شعر بدون ردیف و قافیه یا با مصراعهای نابرابر هم میتواند شعر باشد. اما به مرور زمان، جامعه ادبی دریافت که این نوگرایی موجب پویایی شعر و ارتباط بیشتر آن با زندگی مردم میشود.
فیض با اشاره به تأثیر نیما بر شاعران پس از خود گفت: از شاگردان موفق نیما میتوان به مهدی اخوان ثالث اشاره کرد که با وجود تسلط بر قالبهای کلاسیک، بعدها به شعر نیمایی روی آورد و آثاری ماندگار همچون کتیبه و آخر شاهنامه را خلق کرد.
وی افزود: برخی از پیروان نیما تنها به ظاهر شعر او بسنده کردند و از عمق فکری و محتوایی آن غافل ماندند، در حالی که پیشنهاد نیما تنها در کوتاه و بلند شدن مصراعها خلاصه نمیشود؛ بلکه هدف او دگرگونی در نگاه شاعر به جهان بود.
فیض بیان کرد: حرکت نیما باعث شد شعر فارسی بیش از پیش با شعر جهان ارتباط پیدا کند. شعر نیمایی ترجمهپذیرتر از قالبهای سنتی است و همین ویژگی موجب شد نام نیما به عنوان پدر شعر نو در تاریخ ادبیات معاصر ایران ثبت شود. با این حال، شعر کهن نیز جایگاه خود را حفظ کرده و همچنان رکن استوار ادبیات فارسی است.