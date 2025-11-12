پخش زنده
امروز: -
سومین دوره انتخابات نمایندگان تشکلهای مردمنهاد ۲۹ آذر در اصفهان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان گفت: سومین دوره انتخابات نمایندگان تشکلهای مردمنهاد استان اصفهان ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ در سالن شهید قاسم سلیمانی استانداری اصفهان برگزار میشود.
لیلاسادات ابطحی افزود: هدف از این انتخابات، انتخاب نمایندگان تشکلهای مردمنهاد استان در شورای توسعه و حمایت از تشکلها و تقویت مشارکت مدنی و نقشآفرینی سازمانهای مردمنهاد در عرصههای اجتماعی است.
وی با اشاره به زمان ثبتنام از رأیدهندگان ادامه داد: ثبتنام از متقاضیان رأیدهی از ۲۰ آبان آغاز شده و تا ۲۲ آذرماه در روزهای اداری و از ساعت ۹ تا ۱۲ در محل ادارهکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان واقع در خیابان باغ گلدسته ادامه دارد.
ابطحی با تأکید بر ضرورت حضور فعال تشکلهای مردمنهاد در فرآیند تصمیمسازی و سیاستگذاری اجتماعی استان گفت: شورای توسعه و حمایت از تشکلها بستری برای تبادل نظر و همافزایی میان دستگاههای اجرایی و سازمانهای مردمنهاد فراهم میکند و برگزاری این انتخابات، گامی مؤثر در جهت تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش مشارکت مدنی در استان به شمار میرود.