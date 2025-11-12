به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته امداد شهرستان فریدونشهر گفت: در راستای اجرای نیت خیر خواهانه کشاورزان منطقه، دبیرخانه ستاد زکات شهرستان با استفاده از ظرفیت‌های محلی، چهار تُن سیب‌زمینی در قالب زکات مستحبیبین مددجویان زیر پوشش و خانواده‌های کم‌برخوردار منطقه پیشکوه توزیع کرد.

جعفر بهرامی افزود: در این اقدام خداپسندانه، ۸۰ خانوار زیر پوشش کمیته امداد از این کمک‌ها بهره‌مند شدند که ارزش مجموع این محصول اهدایی حدود ۱۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.

وی با قدردانی از کشاورزان نیکوکار و خیران شهرستان و با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ زکات، ادامه داد: هدف اصلی این اقدام، علاوه بر یاری‌رسانی به اقشار کم‌برخوردار، ترویج و فرهنگ‌سازی پرداخت زکات مستحبی، تشویق کشاورزان به مشارکت در کار‌های خیر و ایجاد همبستگی و مهربانی در میان اهالی منطقه است.

رئیس کمیته امداد شهرستان فریدونشهر با بیان اینکه تداوم این گونه اقدامات نقش مهمی در تقویت همدلی اجتماعی دارد، گفت: امیدواریم با گسترش فرهنگ زکات در بین کشاورزان، شاهد افزایش حمایت‌های مردمی از مددجویان و نیازمندان باشیم.