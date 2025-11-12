مسئولان حوزه کشاورزی در دیدار با کشاورزان شرق و غرب استان پیگیر مطالبات و دغدغه‌های آنان شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛مسئولان حوزه کشاورزی استان با حضور در روستای شاتور شهرستان هرند، پس از ادای احترام در گلزار شهدا، در جمع کشاورزان حاضر شدند و پای صحبت‌ها و مشکلات آنان نشستند.

در این نشست که با حضور اصناف و جمعی از کشاورزان شرق و غرب استان برگزار شد بر لزوم پیگیری مداوم مشکلات و ارائه‌ی راه‌حل‌های پایدار برای سامان‌دهی وضعیت آبی و معیشت کشاورزان تاکید شد.

مجید ترابی، فرماندار هرند نیز با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد جمعیت شهرستان از راه کشاورزی امرار معاش می‌کنند، افزود: در سال گذشته از ۲۰ هزار هکتار اراضی قابل کشت شهرستان، تنها چهار هزار هکتار وابسته به رودخانه زاینده رود زیر کشت رفت که به دلیل محدودیت منابع آبی و رها کردن آب محصولات کشاورزی بیش از ۸۰ درصد دچار خسارت شدند.

مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان نیز در تماس تلفنی از پیگیری مطالبات کشاورزان سخن گفت.

شهرستان‌های شرق و غرب با برخورداری از ظرفیت‌های قابل توجه در بخش کشاورزی، از مناطق تأثیرگذار استان اصفهان به شمار می‌روند.