استاندار اردبیل گفت: بهینهسازی مصرف انرژی، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و ارتقای فرهنگ مصرف انرژی از مهمترین اولویتهای اجرایی استان در حوزه انرژی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه در نشست با اعضای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی بورس، بانک، بیمه، خصوصیسازی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری (کیش اینوکس ۲۰۲۵) با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و فناور، جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی و انتقال فناوریهای نوین از جمله ابزارهای تحقق این اهداف است.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان اردبیل از جمله منطقه آزاد تجاری و صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی، نقش این مناطق را در توسعه صادرات، انتقال تکنولوژی، گسترش اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی صنایع و خدمات مهم ارزیابی کرد.
استاندار اردبیل در پایان از اعضای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران برای حضور فعال در همایش بینالمللی سرمایهگذاری استان اردبیل و نمایشگاه بینالمللی «اردبیل اکسپو ۲۰۲۵» دعوت کرد.