به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه در نشست با اعضای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری (کیش اینوکس ۲۰۲۵) با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و انتقال فناوری‌های نوین از جمله ابزار‌های تحقق این اهداف است.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان اردبیل از جمله منطقه آزاد تجاری و صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی، نقش این مناطق را در توسعه صادرات، انتقال تکنولوژی، گسترش اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی صنایع و خدمات مهم ارزیابی کرد.

استاندار اردبیل در پایان از اعضای کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران برای حضور فعال در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اردبیل و نمایشگاه بین‌المللی «اردبیل اکسپو ۲۰۲۵» دعوت کرد.