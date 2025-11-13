به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ وحید صباغ گفت: برآورد می‌شود ارزش اقتصادی این محصول راهبردی به ۵۵۰ میلیارد تومان برسد.

وی افزود: تاکنون از ۵۰۰ هکتار، بیش از ۲۵ هزار تن چغندرقند برداشت و به کارخانه قند تحویل شده است.

وی گفت: پیش بینی می‌شود ۱۱۰ هزار تن چغندر قند از مزارع استان برداشت شود.

به گفته صباغ قیمت خرید تضمینی چغندرقند با عیار ۱۶ درصد ۵ هزار و ۱۵۰ تومان تعیین شده و به ازای تحویل هر تن چغند دو کیلوگرم شکر و ۲۰ کیلوگرم تفاله به نرخ مصوب به کشاورزان پرداخت می‌شود.

خراسان شمالی در سطح زیر کشت چغندرقند رتبه هشتم و در میزان تولید این محصول رتبه دهم کشوررا دارد.