طرح پایش ایمنی در واحد‌های صنعتی شاهین شهر و میمه باهدف مقابله با حوادث غیرمترقبه در شاهین شهر ومیمه اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار شهرستان شاهین شهرو میمه در نشست ستاد مدیریت بحران این شهرستان گفت: ۱۰ شهرک صنعتی با بیش از ۱۷۰۰ واحد فعال در اطراف این شهرستان مستقرهستندکه برای مقابله با حوادث غیرمترقبه، طرح پایش ایمنی واحد‌های صنعتی با محوریت اداره صمت در این شهرستان اجرا می‌شود.

ناصر اسدی افزود: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده مالکان واحد‌های صنعتی این شهرستان موظف به اجرای طرح‌های خودامدادی و استقرار سامانه‌های اعلام و اطفای حریق شدند.

اسدی افزود: همچنین تصمیم گرفته شد با هدف ارتقا آمادگی شهرستان مانور استانی «هماهنگ و ایثار اصفهان–شاهین‌شهر و میمه» با حضور ۵۰ دستگاه اجرایی در ورودی شهرک انرژی در ۲۹ و ۳۰ آبان ماه برگزار شود.