معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: در کنار پیشرفت‌های فنی و مهندسی، در عرصه‌های علوم انسانی نیز بایدسرمایه‌گذاری کنیم تا آینده‌ای روشن‌تر برای آموزش و پرورش رقم بخورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی لطفی بر نقش مؤثر نسل جدید در رشد متوازن کشور و تحول نظام آموزشی تأکید کرد و گفت: آینده آموزش و پرورش در گرو توجه به علوم و نگاه مسئولانه شما دانش‌آموزان است.

لطیفی در نشستی با جمعی از دانش‌آموزان منتخب شهر تهران و شهرستان‌های استان تهران که با هدف گفت‌و‌گو و شنیدن دیدگاه‌های دانش‌آموزان منتخب در حوزه‌های علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و ... درباره کتاب‌های درسی و محتوای آموزشی برگزار شد از حضور فعال دانش‌آموزان و همکاران فرهنگی، بر اهمیت ارتباط مستقیم و چهره‌به‌چهره مسئولان با نسل آینده کشور تأکید کرد.

وی ضمن معرفی اجمالی مأموریت‌ها و ساختار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی افزود: هرچند بسیاری از مردم سازمان پژوهش را با کتاب‌های درسی می‌شناسند، اما وظیفه اصلی ما تنظیم و روزآمدسازی برنامه‌های درسی است؛ فرآیندی که بدون شنیدن نظرات دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها معنا ندارد.

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ادامه داد: از گذشته تا امروز تلاش کرده‌ایم بازخورد‌های واقعی از مدارس، معلمان و دانش‌آموزان دریافت کنیم، چرا که هیچ چیزی جای گفت‌وگوی مستقیم را نمی‌گیرد.

لطیفی گفت: دانش‌آموزان صادقانه صحبت کردند و مطمئن باشند همین گفت‌و‌گو‌ها اثرگذار است. در سازمان با همین نقد‌ها و پیشنهاد‌ها مسیر اصلاح و بهبود را دنبال می‌کنیم.

وی با اشاره به چالش کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های مختلف، خطاب به دانش‌آموزان افزود: آینده کشور دست شماست. کشور ما بیش از هر زمان دیگر به نیرو‌های متعهد، متخصص و آگاه در عرصه‌های گوناگون نیاز دارد.

لطیفی با بیان اینکه رشد متوازن کشور در گرو توجه همزمان به همه حوزه‌های علمی است، اظهار کرد: نیاز داریم در کنار پیشرفت‌های فنی و مهندسی، در عرصه‌های علوم انسانی نیز سرمایه‌گذاری کنیم تا آینده‌ای روشن‌تر برای آموزش و پرورش رقم بخورد.

وی با تقدیر از حضور و صراحت دانش‌آموزان گفت: این نشست‌ها برای ما فرصتی مغتنم است تا از نگاه نسل آینده آموزش و پرورش، مسیر اصلاح را بهتر بشناسیم. مطمئنم با انگیزه، آگاهی و گفت‌و‌گو‌های سازنده شما، آینده آموزش و پرورش کشور امیدبخش‌تر خواهد بود.