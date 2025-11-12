سخنگوی دولت گفت: سهمیه‌های اول و دوم بنزین بدون تغییر باقی می‌ماند، اما تصمیم‌گیری درباره قیمت بنزین خودرو‌های لوکس، دولتی و مناطق آزاد به‌زودی اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت امروز چهارشنبه با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص سه نرخی شدن قیمت بنزین اظهار کرد: سهمیه‌ها بر سر جای خود است. نمی‌توانیم اجازه دهیم بنزین که برای دولت حدود ۳۰ هزار تومان در هر لیتر تمام می‌شود به صورت قاچاق، از کشور خارج شود.

وی افزود: سهمیه اول و دوم سر جای خودش است و تغییری نمی‌کند، اما تصمیم‌گیری در رابطه با قیمت بنزین مربوط به خودرو‌های لوکس خودرو‌های دولتی مناطق آزاد و دولتی خواهد بود که زمان تصمیم‌گیری در این رابطه را هم اعلام خواهیم کرد.