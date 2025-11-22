به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری گفت: اگر شرکت‌های دانش بنیان در حوزه بهداشت و درمان نبودند مجبور بودیم سالانه ۱۵ میلیارد دلار تجهیزات وارد کنیم.

حسین افشین افزود: ایران امروز در حوزه تولید دستگاه‌های پیشرفته پزشکی، چون شتاب دهنده‌های خطی، تجهیزات اتاق عمل، و درمان زخم و پانسمان حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

ریحانه فرخی مدیر تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: امروز بیش از ۳۰۰ قلم تجهیزات پزشکی فناورانه در استان تولید شده است.