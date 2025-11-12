رئیس اداره آماد معاونت آماد و پشتیبانی ستاد کل نیرو‌های مسلح گفت: با مدیریت مؤثر لجستیک، نیرو‌ها می‌توانند به بهبود کیفیت رزم و آموزش، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایت دست یابند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار «حسنعلی تاجیک» رئیس اداره آماد معاونت آماد و پشتیبانی ستاد کل نیرو‌های مسلح در نهمین کنفرانس بین‌المللی لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک هوشمند که با هدف بررسی و تبادل نظر در زمینه‌های مختلف لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین در نیرو‌های مسلح و به میزبانی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری برگزار شد، به اهمیت لجستیک و آمادگی در نیرو‌های مسلح اشاره کرد و آن را یکی از ارکان اساسی در پشتیبانی از عملیات، آموزش و تأمین تجهیزات دانست.

سردار تاجیک اظهار داشت: لجستیک به‌عنوان یک علم و هنر، نقش حیاتی در موفقیت و کارایی نیرو‌های مسلح ایفا می‌کند و با مدیریت مؤثر لجستیک، نیرو‌ها می‌توانند به بهبود کیفیت رزم و آموزش، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایت دست یابند.

رئیس اداره آماد معاونت آماد و پشتیبانی ستاد کل نیرو‌های مسلح در ادامه با اشاره به دفاع مقدس ۱۲ روزه، بر اهمیت لجستیک هوشمند و برنامه‌ریزی‌شده تأکید و خاطرنشان کرد: اگر ما برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم، می‌توانیم به موفقیت‌های بزرگی دست یابیم.

وی افزود: کسی در این جنگ پیروز بود که پیش‌بینی کرده و به این موضوع فکر کرده بود و توانست در بهترین زمان و موقعیت مناسب از امکاناتش استفاده کند.

سردار تاجیک در پایان عنوان کرد: اگر ما دپوی کافی از امکانات و تجهیزات داشته باشیم، اما هیچ برنامه منسجم و کارآمدی در زمینه نگهداری و بهره‌برداری از آن‌ها نداشته باشیم، مطمئناً در زمان نیاز به مشکلات جدی برخورد خواهیم کرد.

به گزارش دفاع‌پرس، این کنفرانس با حضور اساتید دانشگاه‌ها، کارشناسان نظامی و متخصصان حوزه لجستیک، فرصت مناسبی برای تبادل تجربیات و بررسی چالش‌ها و راهکار‌های موجود در زمینه لجستیک نیرو‌های مسلح فراهم آورد. این رویداد همچنین به عنوان یک بستر علمی برای ارتقای دانش و مهارت‌های مرتبط با مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک هوشمند در سطح جهانی تلقی می‌شود.