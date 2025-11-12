مدرسه پنج‌کلاسه شهدای روستای جنت‌آباد از توابع بخش مرکزی قم امروز در مراسمی با حضور استاندار قم، جمعی از مسئولان استانی، خیرین مدرسه‌ساز به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ مراسم افتتاح مدرسه پنج‌کلاسه شهدای روستای جنت‌آباد از توابع بخش مرکزی قم امروز با حضور استاندار، جمعی از مسئولان استانی و خیرین مدرسه‌ساز برگزار شد.

این مدرسه در زمینی به مساحت یک‌هزار مترمربع و با زیربنای چهارصد و شصت‌وشش مترمربع ساخته شده است.

طرح احداث این مدرسه با همت خیر نیک‌اندیش، حاج محمدعلی مسعودیان و با مشارکت شرکت ملی نفت ایران و اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم به اجرا درآمده است.

مدرسه شهدای جنت‌آباد دارای پنج کلاس درس، اتاق اداری، فضای آموزشی استاندارد و محوطه‌سازی کامل است و با بهره‌برداری از آن، ده‌ها دانش‌آموز روستای جنت‌آباد در محیطی ایمن و مجهز مشغول تحصیل خواهند شد.

اکبر بهنام جو استاندار قم در این مراسم، با قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز، بر لزوم توسعه عدالت آموزشی و گسترش زیرساخت‌های آموزشی در مناطق روستایی استان تأکید کرد.

این پروژه یکی از چندین طرح آموزشی است که با مشارکت خیرین و دستگاه‌های دولتی در سال جاری در استان قم به بهره‌برداری می‌رسد.