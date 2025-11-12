معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با رئیس ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر، دیدار کرد. طی این دیدار سیاست‌ها و محور‌های محتوایی این هفته بررسی و بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها و برگزاری برنامه‌ای فراگیر و در شأن بانوی ایرانی تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در ابتدای این نشست، ضمن ابراز خرسندی از انتخاب ریحانه سلامی به‌عنوان رئیس ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر، حضور او را مایه نشاط، خلاقیت و انرژی تازه در مجموعه دانست و گفت: خانم سلامی از نیرو‌های جوان و خوش‌فکر هستند و خوشحالیم که با همدلی و هماهنگی کامل، مسیر مشترکی را برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر هفته زن آغاز کرده‌ایم. اطمینان داریم با این هم‌افزایی، ستاد امسال می‌تواند الگویی از اتحاد و کار جمعی مؤثر باشد.

در ادامه این دیدار، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ضمن بررسی سیاست‌ها و محور‌های محتوایی هفته زن، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها و برگزاری برنامه‌هایی در شأن بانوی ایرانی تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه ولادت حضرت زهرا (س) و ولادت حضرت علی (ع) دو مناسبت ملی و مذهبی هستند که با محوریت مردم برگزار می‌شوند، اظهار داشت: تلاش ما این است که هفته زن امسال با مشارکت گسترده مردم و دستگاه‌ها به برنامه‌ای فراگیر و اثرگذار تبدیل شود.

بهروزآذر با بیان اینکه زن مفهومی وحدت‌بخش است، نه عامل دوگانگی اجتماعی، تصریح کرد: برنامه‌های هفته زن نباید تنها به کارمندان دستگاه‌ها محدود بماند؛ همه اقشار زنان در جامعه باید مخاطب آن باشند.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای، از جمله صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداری‌ها، خاطرنشان کرد: اگر همه این نهاد‌ها در یک مسیر واحد حرکت کنند، اثرگذاری پیام هفته زن چند برابر خواهد شد.

معاون رئیس‌جمهور از اجرای چند برنامه ویژه خبر داد و ابراز داشت: برای نخستین‌بار، جایزه ملی دستگاه‌های برتر در حوزه زنان اهدا خواهد شد. این جایزه بر پایه شاخص‌های ارتقای وضعیت زنان در دستگاه‌ها اعطا می‌شود و نمادی از توجه دولت به نقش زنان در مدیریت کشور است.

ریحانه سلامی، رئیس ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر، با تشریح اهداف ستاد بیان کرد: تلاش داریم هفته زن را با نگاهی چندلایه به نقش زن در جامعه برگزار کنیم؛ زن در پنج سطح انسان‌ساز، جامعه‌ساز، نظام‌ساز، تمدن‌ساز و تاریخ‌ساز ایفای نقش می‌کند و برنامه‌ها باید بازتاب‌دهنده این جایگاه باشد.

وی با اشاره به تنوع مخاطبان برنامه‌های امسال یادآور شد: ویژه‌برنامه‌هایی برای زنان کارگر، زنان خانه‌دار، زنان هنرمند، ورزشکار، معلم و سایر گروه‌های اجتماعی طراحی شده است تا هر زن ایرانی احساس کند در این هفته دیده و شنیده می‌شود.

رئیس ستاد مرکزی هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری رویداد‌های بین‌المللی در خارج از کشور خبر داد و عنوان کرد: در نظر داریم با همکاری دستگاه‌های فرهنگی و نمایندگی‌های ایران در دیگر کشورها، برنامه‌هایی در سطح بین‌المللی برگزار کنیم تا نقش و دستاورد‌های زنان ایرانی در عرصه جهانی نیز معرفی شود.

سلامی ادامه داد: یکی از برنامه‌های شاخص امسال، پویش مردمی آزادی مادران زندانی جرائم غیرعمد با مشارکت خیرین و مردم است. هدف ما این است که هفته زن، فرصتی برای تقویت همبستگی، نشاط و امید اجتماعی باشد.