\u0627\u0632\u06af\u0644\u0627\u06cc\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u062e\u0635\u0648\u0635 \u0645\u0635\u0631\u0641 \u0628\u0627\u0644\u0627\u06cc \u0628\u0631\u0642 \u062f\u0631 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u0622\u0644\u0648\u0645\u06cc\u0646\u06cc\u0648\u0645 \u0633\u0627\u0632\u06cc \u062a\u0627 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0631\u0627\u06a9 \u0627\u0632 \u062f\u0631\u0628\u06cc \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u062d\u0648\u0627\u0634\u06cc \u0641\u0631\u0627\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0633\u062a\u0647 \u062f\u0648\u0631\u0628\u0631\u06af\u0631\u062f\u0627\u0646\u00a0\n\n\n\n\n