سرپرست اداره کل بنادر کیش، از ساماندهی و انتقال کالاهای متروکه در بندر کیش با هدف بهینهسازی فضاهای انبار و ارتقای ایمنی عملیاتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، کاپیتان رضا راکیان، گفت: در اجرای مقررات تعیین تکلیف کالاهای بدون بهرهبرداری و با هدف ارتقای بهرهوری و ساماندهی فضاهای انبار، عملیات انتقال و معدومسازی کالاهای متروکه عمومی و ترانزیتی در بندر کیش انجام شد.
او افزود: عملیات در انبارهای مسقف شماره ۹ و ۱۰ بندر کیش و در چارچوب ضوابط قانونی و با همکاری دستگاههای مربوطه اجرا شد.
راکیان خاطرنشان کرد: کالاها پس از شناسایی، مستندسازی و تأیید کارشناسان به دلیل نداشتن ارزش اقتصادی و نبود امکان بهرهبرداری با دستور قضایی و هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران و مدیریت توسعه و تجارت سازمان منطقه آزاد کیش برای معدومسازی به سایت بازیافت منتقل شدند.
او افزود: آزادسازی فضای انبارها، ارتقای ایمنی محیطی و جلوگیری از انباشت کالاهای غیرقابل استفاده از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.
سرپرست اداره کل بنادر کیش، گفت: تمامی مراحل این فرآیند با رعایت کامل اصول ایمنی، استانداردهای زیستمحیطی و تحت نظارت مستمر دستگاههای نظارتی انجام گرفت.
سرپرست اداره کل بنادر کیش با قدردانی از همراهی و همکاری نهادهای مسئول، تصریح کرد: ساماندهی مستمر کالاهای متروکه، گامی مؤثر در بهینهسازی مدیریت فضاهای انبار، افزایش بهرهوری عملیاتی و ارتقای کیفیت خدمات بندری کیش به شمار میرود.